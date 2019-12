Con la pausa natalizia i giocatori della Roma sono partiti per le vacanze e godersi i giorni di riposo concessi da Fonseca prima di rientrare al lavoro. Alcuni giocatori approfitteranno di queste vacanze per continuare ad allenarsi: è il caso di Nicolò Zaniolo, Edin Dzeko e Diego Perotti. I tre, in vacanza a Dubai, saranno affiancati da un preparatore del club che li aiuterà a rimanere in forma in vista del rientro dalla sosta.