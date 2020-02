Roma, Zaniolo a Villa Stuart per il controllo al ginocchio a un mese dall’operazione – FOTO – VIDEO

Esattamente un mese fa Nicolò Zaniolo si operava al ginocchio destro dopo la rottura del legamento crociato. Oggi, come da programma, il giocatore della Roma ha incontrato il professor Mariani a Villa Stuart per controllare i progressi e fare un punto sul percorso di recupero. Il numero 22 giallorosso è arrivato in clinica accompagnato dal padre ed è rimasto dentro per circa due ore. Alle 11.30 ha lasciato la struttura e si è diretto a Trigoria, per continuare il percorso di fisioterapia e riabilitazione.

Secondo il dottor Mariani, che ha operato Zaniolo ormai un mese fa, il percorso di recupero del giocatore dovrebbe avere una lunghezza di quattro mesi. La stagione con i giallorossi è già finita, ma la speranza di Nicolò di rientrare per l’Europeo non si è ancora spenta.

Edoardo Bandini – Valerio Salviani