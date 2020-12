Roma-Young Boys, espulso Camara per una manata ai danni di Mkhitaryan

Young Boys in dieci uomini dal minuto 82. Espulso Mohamed Camara, che ha provato ad allontanare Mkhitaryan colpendolo con una manata a gioco fermo. L’armeno aveva cercato di togliergli il pallone in maniera un po’ aggressiva, venendo perciò spinto a terra dal difensore guineano. Dopo il cartellino rosso gli animi si sono accesi e si è sfiorata la rissa con i giocatori della Roma, arrivati per difendere il loro compagno di squadra in seguito al fallo di reazione del centrale africano. La situazione è poi rientrata grazie alla mediazione di Diawara, compagno in Nazionale di Camara.