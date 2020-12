Roma-Young Boys: è un gioiello il primo gol fra i grandi di Calafiori

Minuto 58 di Roma-Young Boys, Aebischer allontana il pallone dalla propria area ma pronto a calciare la sfera, appostato oltre la lunetta, c’è Riccardo Calafiori: sinistro potente da fuori e palla sotto la traversa, traiettoria imparabile per von Ballmoos. Si tratta della prima rete con la Roma dei grandi per l’esterno classe 2002, alla sua terza presenza. Che all’esordio in Serie A, nella scorsa stagione, oltre a realizzare un assist si era visto annullare un gol contro la Juventus, per colpa del pallone uscito dal campo prima della sua conclusione. Nonostante il suo ruolo, Calafiori è “abituato” ad andare in rete. Con la Primavera, infatti, il terzino sinistro aveva segnato 5 gol, l’ultimo contro il Napoli lo scorso 24 febbraio.