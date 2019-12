Roma-Wolfsberger, le probabili formazioni: c’è Florenzi, davanti Under e Perotti – LIVE

La Roma contro il Wolfsberger cerca il via libera definitivo ai sedicesimi di finale di Europa League: all’Olimpico arrivano gli austriaci già aritmeticamente ultimi e ai giallorossi basta un pareggio per il passaggio del turno. Ancora viva la speranza primo posto, ma dipende anche dal risultato tra Borussia Moenchengladbach e Istanbul Basaksehir.

Fonseca perde Smalling, recupera Pellegrini e sceglie il turnover: in porta confermato Mirante, in difesa torna Florenzi (ultima volta titolare contro il Brescia), dirottando Spinazzola a sinistra al posto di Kolarov. Al centro la coppia Mancini-Fazio. In mediana ancora Diawara e Veretout mentre le novità sono sulla trequarti: Under gioca a destra al posto di Zaniolo, Perotti a sinistra e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Cardinali, Juan Jesus, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo, Chierico, Kalinic, Antonucci.

All.: Paulo Fonseca.

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Wernitznig, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Niangbo, Weissman.

A disp.: Kuttin, Rnic, Sprangler, Peric, Scholfl, Golls

All.: Mohamed Sahli

Arbitro: Pawson.

Assistenti: Betts – Hussin

IV Uomo: Madley