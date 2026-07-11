Wesley è pronto all'appuntamento di lunedì 13 luglio a Trigoria. L'esterno brasiliano, che ha digerito l'amara delusione di dover saltare i Mondiali a causa della lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra riportata a 4 giorni dall'inizio della competizione, è pronto a immergersi più carico che mai nel mondo Roma. Vacanze no-stop per il laterale classe 2003, che sui social ha raccontato passo dopo passo il suo percorso di recupero e riabilitazione tra esercizi in palestra e in campo. Oggi poi, sul profilo Instagram della moglie, uno scatto che lascia pochi dubbi: Wesley è tornato in campo. A due giorni dal raduno, il brasiliano si è presentato al centro sportivo giallorosso (come accaduto già nei giorni scorsi) per tornare a respirare quel profumo di campo che tanto gli era mancato. Gasperini, insomma, potrà contare fin da subito su uno dei perni della squadra.