Roma-Verona, domani niente conferenza stampa per Fonseca

Domani sarà già giornata di vigilia in casa Roma, ma Fonseca non sosterrà l’abituale conferenza stampa che precede i match. Mercoledì, intanto, la squadra tornerà in campo all’Olimpico alle 21.45 per giocare contro il Verona e l’appuntamento con le parole del tecnico sarà rimandato direttamente a sabato prima della sfida con l’Inter. A 24 ore dalla sfida con la squadra di Juric la concentrazione sarà tutta sulla rifinitura con gli ultimi dubbi di formazione da sciogliere dopo i rientri di Cristante, all’interno della difesa a 3, e di Mkhitaryan sulla trequarti.