Roma-Hellas Verona, arbitra Maresca. Di Bello al VAR

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha diramato la lista delle nuove designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Per la sfida tra Roma e Verona, che si disputerà all’Olimpico domani alle ore 21.45, è stato scelto Fabio Maresca, della sezione di Napoli. Schenone e Villa saranno gli assistenti del fischietto partenopeo. Ruolo di IV uomo a Dionisi. Al VAR Di Bello mentre Fiorito all’AVAR. La Roma avrà l’obiettivo di proseguire sulla striscia positiva delle vittorie contro Parma e Brescia, cercando di mantenere il quinto posto in solitaria lontano da Napoli e Milan.

ROMA – H. VERONA Mercoledì 15/07 h. 21.45

MARESCA

SCHENONE – VILLA

IV: DIONISI

VAR: DI BELLO

AVAR: FIORITO