Roma, Under: “Sui palloni alti sono un po’ codardo, ma un giorno diventerò una stella”

Le sirene inglesi continuano a suonare, nonostante le ultime due stagioni non all’altezza. Cengiz Under sta ancora attirando le attenzioni di parecchi club, soprattutto in Premier League, dove si parla molto dell’Everton di Ancelotti. Classe ’97, l’ex Basaksehir ha però un obiettivo chiaro in testa: “Non penso di essere un top player, devo lavorare duramente per diventarlo. Ma un giorno sarò una stella“. Cengiz Under riconosce anche qual è il suo tallone d’Achille: “Sono debole sui palloni alti, sono un po’ codardo. Devo migliorarmi ancora di più in tutti gli aspetti”, le parole riportate dal portale turco ‘Fanatik’.