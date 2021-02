Roma, un murale a Colleferro in ricordo di Willy Monteiro Duarte – FOTO

La Roma continua a essere in prima linea nel campo della solidarietà. Come riporta il sito ufficiale giallorosso oggi è stato svelato a Colleferro il murale di Willy Monteiro Duarte, giovane tifoso giallorosso scomparso lo scorso settembre dopo un pestaggio. Un episodio di cronaca terribile, con la Roma che ha voluto rilanciare con ancor più forza e convinzione la campagna contro il bullismo che sta portando avanti in collaborazione con la Regione Lazio. A uno di questi incontri con i ragazzi ha partecipato nel recente passato uno dei più giovani calciatori, Gonzalo Villar, che ha spiegato l’importanza di supportare i propri compagni in ogni momento e in ogni situazione. Il murale svelato in mattinata è stato realizzato dallo street artist capitolino Lucamaleonte, già collaboratore della Roma in occasione dell’opera in memoria di Gigi Proietti. Questo il comunicato del club sul proprio portale:

Un murale per Willy Monteiro Duarte. L’opera, voluta dall’AS Roma e disegnata dall’artista Lucamaleonte, è stata inaugurata nella mattinata di giovedì a Colleferro, la cittadina dove il giovane perse la vita nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, vittima di un pestaggio brutale.

Sostenuto da Roma Cares, il murale è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Regione Lazio sulla facciata di una palazzina Ater in via Colle Bracchi 1.

Con il ricordo di Willy, l’AS Roma desidera portare avanti la campagna contro il bullismo, avviata in collaborazione con il Consiglio regionale del Lazio nel 2019. Da questa stagione, inoltre, l’AS Roma ha intitolato al 21enne originario di Capo Verde anche A Scuola di Tifo, il progetto che vede da anni il Club impegnato nella sensibilizzazione rispetto a temi socialmente rilevanti.