Roma, ultime ore di attesa per Lukaku. L’aereo dei Friedkin atterrato a Londra

La giornata di oggi sta tenendo col fiato sospeso tutti i tifosi. L’arrivo di Lukaku sembra infatti essere sempre più vicino . Dopo l’incontro tra società andato avanti tutta la mattina, si è arrivati ad un accordo iniziale (non definitivo) che accontenterebbe le richieste di Tiago Pinto . Si tratta di un prestito secco a 5 milioni più eventuali bonus : la cifra è esattamente quella offerta dalla Roma e il Chelsea (partito da una richiesta di 10 milioni ) avrebbe accettato. Manca soltanto da delineare un accordo con l’entourage del giocatore riguardo la cifra di ingaggio . La Roma non può permettersi di pagare gli 11 milioni percepiti attualmente dal belga, pertanto si aspetta l’ok da parte degli agenti per una riduzione dello stipendio a 7,5 milioni . L’attaccante ha già accettato tale soluzione , del resto aveva deciso di tagliarsi lo stipendio anche lo scorso anno con l’Inter . In serata si potrà dunque arrivare ad un accordo totale. Infatti l ’ aereo di Dan Friedkin è atterrato poche ore fa a Londra per ritrovarsi con il figlio Ryan e Tiago Pinto che attualmente stanno aspettando di poter fissare una nuovo incontro per questa sera con la dirigenza inglese impegnata nel pomeriggio con la partita dello Strasburgo .

Mourinho, zero vittorie in due partite: alcune statistiche. Nulla di grave per Zalewski dopo l’infortunio

La giornata di oggi se da un lato è stata ricca di fibrillazione per l’attesa di novità dal fronte Lukaku, dall’altro è stata caratterizzata da una forte amarezza per la sconfitta di ieri sera a Verona. La Roma infatti non è riuscita a imporsi sulla squadra di Baroni. Un inizio di stagione molto negativo per i giallorossi che adesso si ritrovano con un solo punto in classifica. Curiose sono le statistiche intorno agli inizi di stagione delle squadre allenate da Josè Mourinho: il tecnico portoghese infatti, nonostante avvii di stagione deludenti è riuscito a raggiungere a fine campionato ottimi obiettivi soprattuto con Porto e Real Madrid. Con la squadra portoghese conquistò il titolo in Campionato e Champions, mentre con la squadra spagnola nel 2012/13 arrivò secondo in campionato, conquistò la semifinale di Champions, la finale di Coppa del Re e vinse la Supercoppa spagnola. Dal match di ieri sera c’era preoccupazione anche per le condizioni di Zalewski. L’esterno giallorosso in seguito ad uno scontro di gioco con Duda è stato costretto a lasciare il campo. Ma per fortuna niente di grave, solo un forte colpo allo sterno e allo stomaco a causa del quale aveva accusato fastidi respiratori.