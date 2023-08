Roma, infortunio Zalewski: niente di grave dopo il forte colpo allo sterno

Si temeva un tauma cranico, ma dall'esito dei primi esami si escludono problemi seri per il giocatore in seguito allo scontro di gioco con Duda

Un grande spavento per Zalewski nei primi minuti del secondo tempo durante il match di ieri sera a Verona. In seguito a un forte scontro di gioco con Duda, l'esterno giallorosso è rimasto a terra, poi costretto a lasciare il campo a causa di un brutto colpo allo sterno. Inizialmente si temeva anche un trauma cranico, ma dopo i primi esami sono da escludere problemi gravi. Infatti il giocatore ha preso un colpo molto forte a sterno e stomaco, che gli ha causato difficoltà respiratorie nei primi minuti dopo lo scontro. Ma per fortuna non ci sarebbero state conseguenze pertanto nulla di grave per l'esterno giallorosso.