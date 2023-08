Roma-Lukaku, accordo col Chelsea: 5 milioni ai blues. Resta il nodo ingaggio

La trattativa tra Roma e Chelsea per Romelu Lukaku entra sempre più nel vivo. La richiesta del club inglese inizialmente era quella di 10 milioni, mentre i giallorossi cercavano di scendere a 5 milioni. Secondo quanto riportato da SkySport, sarebbe molto vicina la chiusura dell'accordo tra i club che potrebbe accontentare le richieste di Pinto: si tratta infatti di un accordo per un un prestito secco a 5 milioni più eventuali bonus. Se l'operazione si chiudesse così, i giallorossi riuscirebbero a riportare in Italia l'ex Manchester United a meno di quanto sia riuscito a fare l'Inter lo scorso anno con i medesimi termini. Tuttavia ancora non c'è un accordo totale. Manca da limare soprattutto la questione dell'ingaggio. I Blues non avrebbero accettato di contribuire al pagamento di parte dello stipendio del belga, pertanto la Roma che non può permettersi di pagare gli 11 milioni percepiti dall'attaccante, deve ancora ricevere l'ok da parte dell'entourage del giocatore. Lukaku avrebbe già però accettato una riduzione dell'ingaggio che sempre secondo la stessa fonte dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 7,5 milioni. Le prossime ore saranno fondamentali per limare gli ultimi dettagli e attendere il via libera dell'agente dell'attaccante sulla riduzione prevista dello stipendio.