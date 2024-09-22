La dirigente greca ha rassegnato le dimissioni. La nota della società giallorossa: "La ringraziamo per la sua dedizione in una fase particolarmente critica e le auguriamo il meglio.
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Lina Souloukou non è più l'Amministratore Delegato e Ceo della Roma. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il club giallorosso ha annunciato la decisione: "L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale".
Roma-Souloukou, una settimana di tensioneUna settimana di tensione in casa Roma, che dall'esonero di Daniele De Rossi è esplosa nella rabbia e la contestazione dei tifosi tra i cori fuori il centro sportivo e poi gli striscioni e gli adesivi a Trigoria e in giro per la città. Insieme a Dan e Ryan Friedkin, Lina Souloukou è finita nel mirino della piazza perché ritenuta colpevole dell'allontamento di DDR, tanto che la Questura ha ritenuto di assegnare all'ormai ex Ceo una 'misura di tutela', una protezione visto il clima pesante. Oggi all'Olimpico migliaia di romanisti si ritroveranno fuori dallo stadio anche durante la partita con l'Udinese. Al momento gli unici due dirigenti rimasti nella capitale sono il ds Florent Ghisolfi e il CFO Maurizio Lombardo.
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