Lina Souloukou non è più l'Amministratore Delegato e Ceo della Roma. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il club giallorosso ha annunciato la decisione: "L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale".

Roma-Souloukou, una settimana di tensione

Una settimana di tensione in casache dall'esonero di Danieleè esplosa nella rabbia e la contestazione dei tifosi tra i cori fuori il centro sportivo e poi gli striscioni e gli adesivi ae in giro per la città. Insieme a Dan e RyanLinaè finita nel mirino della piazza perché ritenuta colpevole dell'allontamento di DDR, tanto che la Questura ha ritenuto di assegnare all'ormai ex Ceo una 'misura di tutela', una protezione visto ilOggi all'Olimpico migliaia di romanisti si ritroveranno fuori dallo stadio anche durante la partita conAl momento gli unici due dirigenti rimasti nella capitale sono il ds Florente il CFO Maurizio