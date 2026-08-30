Ora è anche ufficiale: Leonardo Balerdi è un nuovo giocatore della Roma. Dopo l'arrivo a Ciampino ieri pomeriggio e le visite mediche, il difensore argentino è stato ufficializzato dal club giallorosso con una nota. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Leonardo Balerdi dall'Olympique Marsiglia. L'operazione si conclude con l'acquisto in prestito con diritto di riscatto. Il difensore argentino, classe 1999, in Europa ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Marsiglia totalizzando oltre 200 presenze in competizioni ufficiali. All'attivo ha 11 presenze con la nazionale argentina. Ha scelto la maglia numero 26. Benvenuto a Roma, Leonardo!", si legge nel comunicato. Prima, però, il consueto "Scolpito e pronto ad essere svelato" sui canali social del club giallorosso. Balerdi arriva a Roma in prestito (1 milione) con diritto di riscatto che può diventare obbligo (circa 15 milioni) a condizioni legate a presenze e qualificazione in Europa. Vestirà la maglia numero 26.