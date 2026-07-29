Nuovo accordo commerciale per la Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato la partnership con Dsquared2 che firmerà in esclusiva le divise formali e casual della Prima Squadra maschile e femminile dell'AS Roma, oltre a quelle degli allenatori e dello staff. Di seguito il comunicato ufficiale: "Dsquared2 e AS Roma uniscono le forze per celebrare una comune idea di eccellenza, che va oltre l'estetica per esprimere sicurezza, autenticità e carattere. La partnership riflette la naturale sinergia tra moda e sport, combinando performance e personalità in un'espressione unica di stile. Dagli eventi ufficiali ai viaggi delle squadre, ogni look rappresenterà l'AS Roma con eleganza, rimanendo fedele allo spirito e all'attitudine che contraddistinguono entrambi i brand. "Abbiamo sempre creduto che la moda sia una questione di identità e sicurezza in sé stessi, valori che sono altrettanto importanti nello sport. La straordinaria storia e passione dell'AS Roma rendono questa partnership una scelta naturale. Come fratelli gemelli cresciuti da nostro padre, abbiamo sempre sentito un profondo legame con la città di Roma e con il forte simbolismo legato alla leggenda della sua nascita. L'immagine di due fratelli che trovano forza e una guida nella figura che li ha cresciuti ha per noi un significato speciale. Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra visione creativa al Club e non vediamo l'ora di vedere le squadre rappresentare l'AS Roma indossando Dsquared2", le parole di Dean e Dan Caten, Founders & Creative Directors, Dsquared2. "Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con Dsquared2, un brand italiano che condivide con l’AS Roma valori profondi come l’eccellenza, lo stile e l’audacia. La moda e il calcio sono due mondi che esprimono identità e passione: insieme porteremo questa energia sui campi, negli eventi ufficiali e nella vita di tutti i giorni. I nostri giocatori e lo staff avranno il privilegio di indossare creazioni che uniscono eleganza e carattere, perfettamente in linea con lo spirito della Roma", ha dichiarato Michael Gandler, Chief Business Officer, AS Roma. Le divise ufficiali formali e casual saranno svelate nel corso dell'anno".