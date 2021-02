Roma-Udinese, gioia Pellegrini: “Ricominciamo a fare quello che dobbiamo, vincere” – FOTO

La Roma batte nettamente l’Udinese e riprende il cammino Champions dopo lo stop di Torino con la Juventus. I giallorossi superano 3-0 i friulani e salgono al terzo posto, a -6 dalla vetta della classifica in attesa di Inter-Lazio di stasera. Una prestazione convincente da parte della squadra di Fonseca, soprattutto in uomini come Veretout e Pellegrini. Il numero 7 è tornato dopo la squalifica e ha mostato la sua gioia sui social nonostante il gol annullato dal Var: “Ricominciamo a fare quello che dobbiamo… Vincere!”, ha scritto su Instagram.

Esultanza social anche per Pedro, che è tornato al gol proprio contro l’Udinese a cui fece male anche all’andata: “Contento di essere tornato e per la vittoria di tutta la squadra! Avanti così! Forza Roma”