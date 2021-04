Roma, tutto sull’Europa League: Fonseca col Bologna sceglie il turnover massiccio

La Roma ha scelto il suo (nuovo) obiettivo principale. La formazione per la sfida contro il Bologna svela i nuovi piani dei giallorossi. Si punta forte sull’Europa League, il campionato diventa secondario. La vittoria contro l’Ajax, che ha avvicinato sensibilmente la squadra di Fonseca alle semifinali e il quarto posto ormai sempre più lontano, ha consigliato al tecnico la virata sulla coppa. Vincerla cambierebbe le prospettive future sue e del club e, ovviamente, interromperebbe il digiuno di trofei che dura ormai dal 2008.

Contro il Bologna Fonseca ha mandato in campo Mirante, che ha giocato il suo ultimo match lo scorso dicembre. In difesa si rivede Fazio, che ha solo 5 presenze in Serie A quest’anno. Sull’esterno, complice anche l’infortunio di Spinazzola, fa il suo esordio dall’inizio Bryan Reynolds. Fuori di fatto sei titolari a disposizione. Nell’undici iniziale non compaiono neppure Dzeko, Mkhitaryan (tornato a disposizione), Pellegrini e Veretout.