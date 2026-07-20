Come ogni anno, il 22 luglio rappresenta una delle date più importanti dell’estate romanista. I tifosi si stanno già preparando a celebrare quello che sarà il 99esimo compleanno della Roma e in vista dei festeggiamenti, la Curva Sud ha pubblicato sui social un messaggio rivolto a tutti coloro che prenderanno parte al corteo: "L'appuntamento per i 99 anni dell'AS Roma è ormai alle porte. Il punto d'incontro sarà quindi a Piazza San Silvestro la notte del 21 alle 22.30". La parte più calda del tifo romanista ha inoltre voluto ricordare alcune regole da rispettare durante la manifestazione: "La presenza di famiglie suggerisce di non portare petardi e bomboni, mentre per fumogeni e torce raccomandiamo la massima civiltà per la di celebrazione al fine di tenere puliti i luoghi in cui passerà il corteo. Roma è nostra. Dimostriamolo ancora una volta. Avanti Romanisti!". In attesa del centenario che verrà festeggiato il prossimo anno, i tifosi giallorossi sono pronti a regalare ancora una volta una notte di festa e spettacolo.

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