Roma, tuta Adidas via dal mercato: sospeso il direttore commerciale. Piace Sorloth

Il club giallorosso ha ritirato la tuta che ha fatto infuriare i tifosi aprendo un procedimento disciplinare su Wendell. Capitolo mercato: Le Fée si avvicina, piace Sergio Gomez del City. E in attacco c'è il norvegese del Villarreal

Redazione 3 luglio 2024 (modifica il 3 luglio 2024 | 21:22)

Alla fine 'vincono' i tifosi. Dopo le critiche aspre sui social e non solo di questi giorni per la presenze del colore celeste, la petizione che aveva già raggiunto oltre 2000 firme, la nuova tuta Adidas targata Roma lanciata recentemente, sarà ritirata dal mercato. Non solo, perché il club giallorosso ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del Chief Commercial and Brand Officer Michael Wandell che è già stato sospeso dalle sue funzioni. I Friedkin ritengono che non possa essere commesso un errore così grave verso i tifosi romanisti. Il focus torna quindi sul mercato, che è sicuramente l'aspetto che più interessa e preoccupa allo stesso tempo la piazza giallorossa.

Per l'attacco, ad esempio, a Daniele De Rossi piace moltissimo Samu Omorodion, centravanti dal grande fisico ma non solo. La Roma sarebbe disposta a fare uno sforzo economico per il giocatore dell'Atletico Madrid con cui il classe 2004 ha ancora un contratto lungo e per questo ha un costo di almeno 40 milioni. Ma il nome forte delle ultimissime ore è Alexander Sorloth, attaccante del Villarreal che ha concluso una stagione da ben 23 gol: giallorossi molto interessati, ma la richiesta è di 35 milioni di euro a fronte di una clausola di 38. Il colpo più vicino al momento è però Enzo Le Fée, che sta premendo col Rennes per arrivare a Trigoria. La fiducia cresce, l'accordo col calciatore c'è e i francesi chiedono uno passo in più rispetto ai 15 milioni già offerti dalla Roma, magari aggiungendo dei bonus. Ghisolfi vorrebbe chiudere in fretta la questione. Altri nomi da seguire: Gabriel Sara, Valentini e Sergio Gomez. Quest'ultimo sta scalando posizioni, è del Manchester City e costa circa 10 milioni. I giallorossi vorrebbero chiudere comunque per Le Fée in settimana mentre non è da escludere anche una partenza di Paredes che ha ricevuto un'importante offerta dall'Arabia Saudita. Dell'argentino si è parlato anche in Spagna: il 16 romanista sarebbe stato offerto addirittura al Barcellona.

Dalla Liga invece si è appena svincolato Sergi Cardona, terzino sinistro classe '99 reduce dall'avventura al Las Palmas. Allacciati i primi contatti, su di lui anche la Lazio. Per il centrocampo invece dall'Inghilterra rimbalza il nome di Kalvin Phillips, ai ferri corti con Guardiola e il City: concorrenza e prezzo entrambi alti. Tornando alla fascia sinistra, si scalda pian piano la pista che porta a Nicolas Valentini del Boca Juniors: nodo offerta, con gli argentini che vogliono 6-7 milioni e la Roma che non ha intenzione di andare oltre un indennizzo oppure proverà a prenderlo tra un anno a zero. Chi invece con i giallorossi ha già firmato è Buba Sangaré, che ha parlato della sua nuova avventura: "All'inizio non credevo molto che mi stesse chiamando De Rossi, pensavo che mi stessero facendo uno scherzo. Mi ha detto che la Roma era interessata a me. Farò la preparazione con la prima squadra. Mentre a Trigoria continua l'opera di rivoluzione e smantellamento, Vito Scala potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza con un ruolo da ridefinire. Oltre all'arrivo di Trapani, nuovo head of recruitment del settore giovanile, la Roma sta restaurando il reparto scouting: tra i nomi contattati c'è Leonardo Mantovanifino a pochi giorni tra i responsabili dell'area al Napoli.