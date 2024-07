Mercato Roma, De Rossi gioca d’anticipo: c’è Valentini

Dopo le prime decise smentite arrivate da Trigoria, la Roma ha mosso i primi e decisi passi per portare il difensore del Boca Juniors, Nicolas Valentini. Come riporta il Romanista le smentite servivano, evidentemente, a far lavorare nell’ombra Ghisolfi, ma il variopinto mondo del mercato sudamericano non tiene segreti e la voce, alla fine, è arrivata anche in Italia. Indiscrezione confermata, perché De Rossi ha individuato il giovane difensore argentino come il profilo giusto da far crescere alle spalle del duo composto da Mancini e Ndicka. Il ds francese in queste ore è al lavoro per sciogliere i nodi che in questo momento stanno impedendo la riuscita dell’operazione, come accade poi nella maggior parte dei casi soprattutto alle fasi iniziali delle trattative. Il Boca Juniors è a conoscenza della volontà di Valentini: lasciare l’Argentina per approdare in Europa nel grande calcio e quando alla finestra si è presentata la proposta giallorossa il giocatore non ci ha pensato due volte.