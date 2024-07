Sergio Gomez, in pole per la fascia: la benedizione di Pep e il passato da attaccante

Il passaggio al City di Guardiola e la chiamata olimpica

L'aver lasciato il club più titolato del Belgio potrebbe sembrare una bocciatura, ma in realtà è il suo definitivo salto di qualità: Josep Guardiola, tecnico del Barcellona nel periodo dal 2008 al 2012, lo vuole al Manchester City e gli inglesi, per acquistarlo, spendono 13 milioni assicurandoselo fino al 2026. Le prime due stagioni in Inghilterra non gli fruttano alcuna rete e lo vedono poco in campo soprattutto nell'ultimo anno (appena 48' in Premier) ma gli permettono comunque di far parte della storica squadra che nel 2023 vince 5 titoli, fra cui la prima storica Champions League dei "citizens", mancando solo la Coppa di Lega inglese. Non sarà titolare in pianta stabile ma riuscirà a ottenere abbastanza spazio da imporsi al punto da essere convocato con la "rojita" per le Olimpiadi di Parigi che cominceranno il prossimo 26 luglio. Il suo percorso nelle giovanili della nazionale non lo ha ancora visto vestire la maglia della prima squadra e il suo futuro e in divenire: alla Roma serve un terzino sinistro di grande duttilità, e per lui un'esperienza in un altro campionato lo può aiutare a giocare sempre di più continuando la sua ascesa. Nei prossimi giorni, dunque, si avranno aggiornamenti, visto che quella di mister De Rossi e dei suoi non è una corsa solitaria ma se la dovranno vedere con la Real Sociedad.