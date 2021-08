Roma-Trabzonspor, Sport e Salute porta allo stadio società impegnate nel sociale

Saranno sette tra società ed associazioni ad essere presenti allo stadio. L'obiettivo è riconoscere l'impegno delle diverse associazioni nel sociale e nell'integrazione

Sport e Salute SpA ha invitato le fondazioni che prestano assistenza medica e le associazioni sportive, particolarmente impegnate nel sociale e nell’inclusione, alla gara di Uefa Conference League, Roma-Trabzonspor. Hanno accolto l’invito in sette tra società e associazioni. Dieci biglietti, inoltre, sono stati riservati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e altrettanti alla Fondazione Santa Lucia. Sugli spalti sarà presente, grazie all’iniziativa, anche un piccolo paziente oncologico. Quest’anno Sport e Salute vuole riconoscere l’impegno delle società e delle associazioni che si occupano in particolare di sport sociale nei quartieri difficili e, vista anche l’attuale situazione internazionale, di inclusione e integrazione. L’iniziativa è stata avviata domenica scorsa in occasione di Roma-Fiorentina, match valido per la prima giornata di campionato di Serie A.