Roma-Trabzonspor, la società apre alla vendita anche la curva nord

I tifosi potranno popolare un settore dello stadio in più. I biglietti sono in vendita sul sito

La Roma di Mourinho entusiasma e attrae i tifosi. Non saranno solo i trentamila annunciati ieri i presenti allo stadio. Preso atto della grande quantità di biglietti venduti, la società ha deciso di aprire ai tifosi anche le porte della Curva Nord e lo ha comunicato al popolo giallorosso sui propri profili social. I nuovi tagliandi sono già in vendita sul sito. Un'ultima occasione per gli indecisi o per chi non è riuscito ad acquistare il proprio pass precedentemente. In aumento dunque il numero di tifosi che, previa esibizione del Green Pass, potranno godersi la nuova Roma dello Special One dal vivo.