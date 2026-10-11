A breve le parole del tecnico giallorosso

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Gasperini: "Svilar tornerà dopo la sosta. Gollini è pronto"

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Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini parlerà in TV e in conferenza stampa dopo il match pareggiato contro il Como in inferiorità numerica. Un pareggio che permette alla squadra di Gasp di restare nelle zone alte della classifica, a sole due lunghezze dall'Inter

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