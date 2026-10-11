A breve le parole del tecnico giallorosso
Gasperini: "Svilar tornerà dopo la sosta. Gollini è pronto"
Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini parlerà in TV e in conferenza stampa dopo il match pareggiato contro il Como in inferiorità numerica. Un pareggio che permette alla squadra di Gasp di restare nelle zone alte della classifica, a sole due lunghezze dall'Inter
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle AS Roma
Como-Roma 0-0 LE PAGELLE: De Roon scarpa da trekking. Gollini: uscite a ritmo trap
News AS Roma
Roma stoica: contro il Como finisce 0-0 in inferiorità numerica. Gasp a -2 dall'Inter
News AS Roma
Como-Roma, Malen al quarto uomo dopo l'espulsione: "Se fischi il fallo prima..."
News AS Roma
Como-Roma, problemi al ginocchio per Fabbri: prima il rosso a Malen, poi il 'cambio'
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti