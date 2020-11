Roma, Tombolini Fashion Partner per il secondo anno consecutivo

Tombolini sarà Fashion Partner della Roma per il secondo anno consecutivo. La comunicazione ufficiale arriva dal sito del club, ecco il comunicato.

“La storica azienda di abbigliamento Tombolini, eccellenza marchigiana del Made in Italy, sarà per la seconda stagione consecutiva fornitore ufficiale dell’AS Roma, in continuità con il progetto innovativo avviato nello scorso campionato.

Un modo in più per dimostrare come il connubio tra eleganza e mondo dello sport sia non solo possibile, ma anche un trend attualissimo.

La prima squadra indosserà un abito TMB Running e T-way, di colore aubergine, abito contemporaneo e innovativo realizzato con tessuto stretch, ideale per i calciatori audaci in campo e pronti a un’eleganza fuori dagli schemi una volta lasciati gli spogliatoi.

La seconda divisa sarà un abito modello Zero Gravity, colore blu navy, per le occasioni più formali e istituzionali, le cui caratteristiche principali sono la leggerezza, il comfort e la sartorialità.

Abiti che riscrivono le regole del gioco dell’eleganza in chiave contemporanea, per un lusso dinamico e nuovo, grazie ai tessuti elastici e tecnologici, forme fluide e cadenti, così il look diventa ricercato ma allo stesso tempo up-to-date.

Completano la proposta il dolcevita, la camicia, il gilet sotto giacca e la cravatta brandizzata, inseriti nel kit fornito a ogni giocatore, manager e membro dello staff.

Nel corso della stagione gli abiti saranno indossati durante le occasioni ufficiali del Club, incluse competizioni nazionali ed europee.

Giocatori, staff tecnico e dirigenti porteranno l’iconico draghetto, firma del brand, sul rever della giacca”