Roma, Tiribocchi: “Fonseca ha lavorato poco sulla testa dei calciatori”

L'ex bomber di Serie A ha parlato anche di attaccanti giallorossi: "Dzeko è un campione, con Mourinho può fare bene. Belotti potrebbe essere un grande colpo"

Redazione

C'è tanta curiosità e attesa intorno alla nuova Roma di José Mourinho. Lo Special One dovrà fare un grande lavoro sulla rosa giallorossa, sul calciomercato ma anche sui calciatori che sono ora a Trigoria e hanno il futuro in bilico. Vedi Edin Dzeko e Mkhitaryan. Simone Tiribocchi, ex bomber di Serie A e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di 'Bar Forza Lupi' su 'Centro Suono Sport':

Che sensazioni hai di Mourinho alla Roma? Sono molto curioso. Se vediamo l’Inter di Mourinho, abbiamo visto Eto’o che correva per dieci calciatori, abbiamo visto giocatori trasformati dalla sua gestione. Fonseca ha lavorato molto bene sul campo ma poco sulle teste dei calciatori, bisogna vedere come Mourinho entrerà nel gruppo, se li prende in una certa maniera può avere risvolti importanti.

Il futuro di Dzeko? Per me Dzeko è un campione, pertanto penso che possa andare molto bene con Mourinho. Ha avuto dei problemi con Fonseca e il rendimento non è stato dei migliori, soprattutto dal punto di vista dei numeri. Dzeko avrà voglia di rifarsi, poi bisogna vedere come starà fisicamente. Secondo me si possono trovare bene e avere le giuste motivazioni, poi vedremo se la società avrà voglia di tenerlo con un ingaggio molto pesante.

Belotti può essere l’attaccante ideale per la Roma? Può far innamorare la gente romanista, poi bisogna vedere come sarà collocato in campo. Belotti ha bisogno di spazi, potrebbe essere un grande colpo.