La Roma non si ferma. I giallorossi continuano dritti fino a domenica prossima, pronti alle sfide con Wolfsberger e Cagliari. Domani la squadra si ritroverà alle 11 a Trigoria per preparare il match di Europa League con gli austriaci. Da verificare le condizioni di Pellegrini e Mkhitaryan, usciti per alcuni problemi fisici.