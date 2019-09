Roma, per Mkhitaryan problema all’inguine. Pellegrini con dolori per la fascite plantare

Dopo Pellegrini, non al meglio per una fascite plantare che lo tormenta da qualche giorno (e che l’ha costretto a uscire anche al Via del Mare per il riacutizzarsi del dolore), la Roma è costretta a cambiare negli ultimi minuti anche Mkhitaryan per un problema. L’armeno si tocca più volte l’inguine prima di accasciarsi a terra e chiedere il cambio. Al suo posto entra Cristante. Da valutare l’entità del problema del trequartista giallorosso visti gli impegni che ci saranno nei prossimi giorni. Prima il Wolfsberger in Europa League e poi il Cagliari in campionato.