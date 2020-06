Tentata rapina a Cristante con una pistola: riesce a scappare

Paura per Bryan Cristante. Il calciatore giallorosso, riporta ilmessaggero.it, è stato vittima di un tentato furto nel pieno centro della Capitale, durante la mattinata di oggi verso le ore 10.30 lungo Viale Angelico (Quartiere Prati). Due malviventi lo hanno avvicinato mentre era in auto e, minacciandolo con una pistola, gli hanno intimato di consegnare loro il Rolex che indossava in quel momento. Il centrocampista è riuscito però a fuggire e poi ha sporto subito denuncia presso il commissariato di Prati.

Notizia in aggiornamento