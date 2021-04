Roma, tegola El Shaarawy: lesione al flessore, salta l’Ajax

Tegola El Shaarawy per Paulo Fonseca. L’attaccante della Roma è uscito infortunato dalla gara contro il Sassuolo e gli esami a cui si è sottoposto questa mattina a Villa Stuart hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della gamba destra. Il “Faraone” resterà fuori tra le due e le tre settimane. Tra quindici giorni si sottoporrà a nuovi esami per valutare l’esatto tempo di recupero.

El Shaarawy sarà quindi costretto a saltare la doppia sfida di Europa League contro l’Ajax. Una bruttissima notizia per la squadra giallorossa, in un momento difficile in campionato e a pochi giorni di distanza dal match contro i lancieri. Fonseca sarà costretto a fare a meno anche di Mkhitaryan, che anche oggi a Trigoria ha svolto lavoro a parte e che, nella migliore delle ipotesi, tornerà per il ritorno all’Olimpico della prossima settimana. Ad Amsterdam il duo di trequartisti sarà composto, con ogni probabilità, da Pellegrini e Pedro.