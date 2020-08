Roma, suggestione Rangnick per la panchina

La stagione della Roma si è chiusa ieri e contestualmente è iniziata anche una nuova era in casa giallorossa. Stiamo parlando della gestione Friedkin che nei prossimi giorni dovrà prendere diverse decisioni importanti in vista della prossima stagione. Dal futuro management alla guida tecnica, perché come riporta il Corriere della Sera, anche Fonseca in questo momento non può essere certo del suo futuro. Sul quotidiano si legge anche il nome di Ralf Rangnick come possibile successore e che negli ultimi mesi era stato accostato al Milan salvo poi vedere la conferma di Pioli sulla panchina rossonera. Il dirigente ora è anche svincolato dopo la rescissione con il gruppo Red Bull ed è alla ricerca di una nuova sfida.