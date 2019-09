Roma, striscione dei Fedayn per Aldrovandi: “Passeranno tanti anni ma non ti dimenticheremo mai” – FOTO

A 14 anni di distanza dalla sua scomparsa, i Fedayn non dimenticano Federico Aldrovandi. Poco prima del match tra Roma e Atalanta, lo storico gruppo organizzato del tifo giallorosso ha esposto uno striscione a Piazza Mancini per ricordare il ragazzo 18enne scomparso nel 2005 a Ferrara a seguito di un controllo della polizia. “Passeranno tanti anni ma non dimenticheremo mai Aldrovandi“, recita lo striscione che riporta anche la data della morte e quella dell’anniversario di oggi.