Roma in partenza da Termini, i tifosi a Dzeko: “Copriti” – FOTO

La Roma è in partenza verso Milano dove, alle 20:45 di domani sera, affronterà l’Inter. A Termini, circa 50 tifosi giallorossi hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra, applaudendo e intonando cori per Fonseca, Petrachi e Dzeko. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un simpatico siparietto con un supporters giallorosso che, vedendolo ben coperto dopo la febbre degli ultimi giorni, gli ha detto: “Daje bomber copriti”. Grande attesa quindi per la sfida di San Siro con la capolista della Serie A che viene da 12 vittorie in 14 partite con una sola sconfitta subita propria in casa dalla Juventus. Fonseca spera di replicare l’impresa bianconera ed ottenere altri tre punti d’oro per la zona Champions League.