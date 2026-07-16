Nusa vs Summerville: a sinistra si è aperto un vero e proprio duello per completare l'attacco della Roma. Entrambi gli esterni piacciono a Gasperini e andrebbero a coprire la stessa zona di campo - anche se i colori sulla tavolozza sono relativamente diversi. L'olandese conosce bene Malen e per caratteristiche ricorda molto il Lookman della Dea, mentre il norvegese (classe 2005) ha più potenziale ed è già una delle star più corteggiate a livello europeo.

Nusa vs Summerville: le caratteristiche

preferisce schierare i suoi esterni - trequartisti nel 3-4-2-1 - ae per questo l'arrivo di uno escluderebbe l'altro (entrambi amano giocare a sinistra per rientrare sul destro). Parliamo comunque di, ma i due possiedono punti di forza piuttosto diversi.è un esterno più rapido nello stretto, bravo nell'uno contro uno e più preciso in zona gol (anche se quest'anno non è riuscito a dimostrarlo), mentreè un attaccante più strutturato (1,83 m) e più pericoloso in campo aperto e nelle transizioni - anche se ad alcuni ricorda Neymar pere controllo palla.

In stagione Summerville ha giocato anche sulla fascia opposta e, in generale, è un profilo più duttile: su 53 tiri in porta registrati in campionato, ha calciato col piede debole il 19% delle volte - a differenza del solo 11% di Nusa.

Entrambi nell'élite degli attaccanti europei

L'obiettivo della Roma - e soprattutto di- è chiaro: aggiungeree "modernità" al reparto offensivo., fisicità, pericolosità offensiva e capacità di. Sono queste le prerogative degli esterni d'attacco di Gasp e i profili seguiti dai giallorossi lo dimostrano: siachehanno chiuso la stagione nell'per(ogni 90 minuti).

Nusa è "pericolosamente" in zona Lamine Yamal (fonte statistiche: DataMB)

Con il Lipsia - abituato spesso a giocare a uomo - Nusa è stato uno dei migliori in Bundesliga anche per contrasti vinti (163) e palloni recuperati (98).

Il punto sulle trattative con Lipsia e West Ham

Perla Roma è pronta a versare ali 45 milioni di euro dellaanche se manca ancora l'ok definitivo dell'olandese che deciderà nelle prossime ore (ha diverse proposte in Inghilterra tra cui l'). Per Antonioci sarebbe già l'accordo economico con il giocatore, mentre serve trovare quello con ilche ha diverse richieste importanti e continua a chiedere almeno 50 milioni per cedere il talento norvegese. Sono ore bollenti per ildella Roma e già tra oggi e domani potrebbe arrivare il