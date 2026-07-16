L'obiettivo del ds D'Amico - e soprattutto del tecnico - è chiaro: aggiungere qualità e "modernità" al reparto offensivo
Summerville, un altro oranje per Gasp: ecco dove dovrebbe giocare
Nusa vs Summerville: a sinistra si è aperto un vero e proprio duello per completare l'attacco della Roma. Entrambi gli esterni piacciono a Gasperini e andrebbero a coprire la stessa zona di campo - anche se i colori sulla tavolozza sono relativamente diversi. L'olandese conosce bene Malen e per caratteristiche ricorda molto il Lookman della Dea, mentre il norvegese (classe 2005) ha più potenziale ed è già una delle star più corteggiate a livello europeo.
Nusa vs Summerville: le caratteristicheGasperini preferisce schierare i suoi esterni - trequartisti nel 3-4-2-1 - a piede invertito e per questo l'arrivo di uno escluderebbe l'altro (entrambi amano giocare a sinistra per rientrare sul destro). Parliamo comunque di caratteristiche simili, ma i due possiedono punti di forza piuttosto diversi. Summerville è un esterno più rapido nello stretto, bravo nell'uno contro uno e più preciso in zona gol (anche se quest'anno non è riuscito a dimostrarlo), mentre Nusa è un attaccante più strutturato (1,83 m) e più pericoloso in campo aperto e nelle transizioni - anche se ad alcuni ricorda Neymar per classe e controllo palla.
In stagione Summerville ha giocato anche sulla fascia opposta e, in generale, è un profilo più duttile: su 53 tiri in porta registrati in campionato, ha calciato col piede debole il 19% delle volte - a differenza del solo 11% di Nusa.
Entrambi nell'élite degli attaccanti europeiL'obiettivo della Roma - e soprattutto di Gasperini - è chiaro: aggiungere qualità e "modernità" al reparto offensivo. Rapidità, fisicità, pericolosità offensiva e capacità di cambiare le partite. Sono queste le prerogative degli esterni d'attacco di Gasp e i profili seguiti dai giallorossi lo dimostrano: sia Nusa che Summerville hanno chiuso la stagione nell'élite degli attaccanti europei per dribbling riusciti e occasioni create (ogni 90 minuti).
Con il Lipsia - abituato spesso a giocare a uomo - Nusa è stato uno dei migliori in Bundesliga anche per contrasti vinti (163) e palloni recuperati (98).
Il punto sulle trattative con Lipsia e West HamPer Summerville la Roma è pronta a versare al West Ham i 45 milioni di euro della clausola rescissoria anche se manca ancora l'ok definitivo dell'olandese che deciderà nelle prossime ore (ha diverse proposte in Inghilterra tra cui l'Aston Villa). Per Antonio Nusa ci sarebbe già l'accordo economico con il giocatore, mentre serve trovare quello con il Lipsia che ha diverse richieste importanti e continua a chiedere almeno 50 milioni per cedere il talento norvegese. Sono ore bollenti per il mercato della Roma e già tra oggi e domani potrebbe arrivare il primo colpo da Champions per Gasperini.
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