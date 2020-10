Jesus: “Contento di essere tornato”. Carles Perez: “Questa è la strada da seguire” – FOTO

Solito inesauribile motorino sulla corsia di sinistra. L’ingresso in campo di Spinazzola nel secondo tempo è stato importante per permettere alla Roma di strappare una vittoria sofferta in Svizzera contro lo Young Boys. Un successo celebrato dallo stesso laterale giallorosso con un post sul proprio profilo Instagram: “Bravi a ribaltare l’inerzia del match nel finale e portarci a casa questa prima vittoria europea della stagione”. Siparietto con Zaniolo, che ha scherzato nei commenti.