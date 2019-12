Roma-Spal, prima rimonta in stagione per i giallorossi

Con il 3-1 rifilato alla Spal, la Roma vince per la prima volta in stagione rimontando lo svantaggio del primo tempo, arrivato grazie al gol di Petagna su rigore. Fino ad ora la squadra di Fonseca si era trovata sotto solo contro Atalanta, Moenchengladbach e Parma, uscendo in tutte e tre le occasioni sconfitta al termine delle tre gare. Contro il Cagliari i giallorossi erano riusciti a riportare il risultato in pareggio, senza però spingersi oltre. L’ultima volta in cui la Roma era stata capace di ribaltare il risultato, dopo essere andata in svantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti, risale alla vittoria contro il Sassuolo nell’ottobre 2016. Allora Dzeko, con una doppietta, e Nainggolan riuscirono ad invertire la rotta del match in favore dei giallorossi.