Roma-Spal, i convocati di Fonseca: fuori Kluivert e Mirante – FOTO

Sfida importante quella che ci sarà domani allo Stadio Olimpico di Roma. Alle ore 18 infatti la Spal di Semplici, alla ricerca di punti decisivi per la salvezza, farà visita alla squadra di Fonseca che deve dare risposte importanti ai suoi tifosi dopo la deludente prestazione in coppa contro il Wolfsberger. Proprio in vista di domani la società ha diramato la lista dei convocati, da cui rimangono fuori Kluivert, Mirante e Smalling. Ecco l’elenco completo:

Pau Lopez

Cardinali

Fuzato

Jesus

Kolarov

Cetin

Fazio

Florenzi

Spinazzola

Pellegrini

Perotti

Veretout

Zaniolo

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Under

Kalinic

Antonucci