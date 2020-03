Roma, sosta forzata e torna l’ipotesi intervento per Diawara

Amadou Diawara era a un passo dal rientro in campo prima della sosta forzata a causa del coronavirus. La rottura del menisco esterno rimediata a inizio 2020 era stata curata la terapia conservativa che poco prima dello stop dei campionati l’aveva portato a tornare in campo con la Roma Primavera. Come scrive La Repubblica, però, adesso gli scenari possono cambiare nuovamente. Il calciatore, complice la quarantena, sta lavorando a casa e sta riflettendo insieme allo staff giallorosso se al termine dell’isolamento sia il caso o meno di operarsi.