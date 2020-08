Roma, sospiro di sollievo: tampone negativo per Zaniolo

Sospiro di sollievo in casa Roma. Dopo il caso di positività al Covid-19 di Mirante, c’era molta apprensione per tutti i calciatori giallorossi in vacanza in Sardegna. Come fa sapere la mamma di Zaniolo attraverso i social, però, il primo tampone effettuato oggi ha dato esito negativo. Prossimo appuntamento, dunque, il 27 agosto a Trigoria per il raduno e dove tutti giocatori della Roma sosterranno un altro ciclo di test prima di riprendere gli allenamenti il giorno seguente. Apprensione quindi svanita intorno al 22 giallorosso che solamente oggi, dopo una sosta a La Spezia per il compleanno della mamma, è rientrato nella Capitale. Nonostante l’attenzione mostrata in vacanza non erano pochi i selfie e le foto sui social di Nicolò senza mascherina o azzerando il distanziamento. Ad acuire la preoccupazione anche l’essere entrato in contatto con amici e calciatori poi risultati positivi al coronavirus. Ma questa volta è bene quel che finisce bene e ora Zaniolo è pronto a rispondere alla doppia chiamata: quella della Roma e poi della Nazionale.