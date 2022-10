Roma, Solbakken si scalda: doppietta nell’ultimo match contro il Kristiansund

Ola Solbakken scalda i motori in vista del suo passaggio alla Roma a gennaio. Il promesso sposo giallorosso, nell'ultimo match di campionato del Bodo Glimt contro il Kristiansund, ha realizzato una doppietta. Il primo gol, quello del 3-0, realizzato con un sinistro sotto la traversa beffando il portiere in uscita mentre il secondo, quello del 4-0, lo ha realizzato con uno splendido mancino dalla distanza sul quale l'estremo difensore avversario, non ha potuto nulla. L'esterno norvegese, ha già un accordo totale con la Roma per un contratto da circa 1 milione a stagione per i prossimi quattro anni e mezzo.