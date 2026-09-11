Il difensore argentino ha convinto praticamente tutti con 20 minuti in campo: "Ora deve giocare sempre lui titolare al posto di Mancini o Ndicka"
Rodrigo Mora: "Contenti della prestazione. Serve essere più continui nei 90 minuti"
La Roma rientra dalla trasferta in casa del Fenerbahce con un punto comunque importante e una prestazione incoraggiante nel primo tempo, con qualche rammarico nella ripresa. I giallorossi sono tornati in Champions con l'obiettivo playoff e la corsa è cominciata con la rete di Cristante e qualche altro buon segnale. Il migliore, almeno a sentire e leggere i social, è l'ingresso in campo di Leonardo Balerdi. L'argentino è entrato al 74' al posto di un non perfetto Mancini e ha rubato subito l'occhio. In realtà ha fatto di più, convincendo in pochi minuti praticamente tutti i tifosi della Roma, impazziti per lui tanto da volerne l'immediata conferma dall'inizio, anche a costo di sacrificare un veterano come Gianluca Mancini. "Deve essere il titolare, MURO!", "Credo che Balerdi sia d'acciaio rinforzato al titanio, quanto è forte... Lukaku gli è rimbalzato sulle gambe, 2 metri x 100 chili", "Balerdi titolare!", "Perché Balerdi fa la panchina? Un fenomeno". E ancora "Comunque mi spiegate come mai i tifosi del Marsiglia ci hanno ringraziato per aver preso Balerdi?! Quanto mi gasa", "Deve giocare sempre".
Balerdi conquista i tifosi della Roma: "Più forte di Mancini e Ndicka"Tanto che molti lo vorrebbero anche al posto di Mancini oppure Ndicka, giudicati inferiori. "Ieri non vinci solo perché Mancini ogni tanto va a farfalle, Balerdi lo vedo di molto superiore", "Per me Balerdi è più forte di due elementi su tre della difesa, entra e l’attacco avversario è nullo", "Attualmente non è pensabile che Balerdi sia la riserva di Mancini". I commenti che vanno in questa direzione non sono pochi: "Non lo conoscevo ma Balerdi sembra un fenomeno. In un mondo normale ruba il posto a uno tra Ndicka e Mancini in due settimane", "Un’altra partita cosi e Mancini non vede piu il campo e finalmente gioca Balerdi", "È l’anno buono, lo chiuderemo con Balerdi + Ghilardi e finalmente fuori Mancini e Ndicka. Non voglio sentire ah sei antiromanista, ci tiene ecc. se si alza il livello non sono adatti, stop".
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