La Roma rientra dalla trasferta in casa del Fenerbahce con un punto comunque importante e una prestazione incoraggiante nel primo tempo, con qualche rammarico nella ripresa. I giallorossi sono tornati in Champions con l'obiettivo playoff e la corsa è cominciata con la rete di Cristante e qualche altro buon segnale. Il migliore, almeno a sentire e leggere i social, è l'ingresso in campo di Leonardo Balerdi. L'argentino è entrato al 74' al posto di un non perfetto Mancini e ha rubato subito l'occhio. In realtà ha fatto di più, convincendo in pochi minuti praticamente tutti i tifosi della Roma, impazziti per lui tanto da volerne l'immediata conferma dall'inizio, anche a costo di sacrificare un veterano come Gianluca Mancini. "Deve essere il titolare, MURO!", "Credo che Balerdi sia d'acciaio rinforzato al titanio, quanto è forte... Lukaku gli è rimbalzato sulle gambe, 2 metri x 100 chili", "Balerdi titolare!", "Perché Balerdi fa la panchina? Un fenomeno". E ancora "Comunque mi spiegate come mai i tifosi del Marsiglia ci hanno ringraziato per aver preso Balerdi?! Quanto mi gasa", "Deve giocare sempre".

Balerdi conquista i tifosi della Roma: "Più forte di Mancini e Ndicka"

Tanto che molti lo vorrebbero anche al posto di Mancini oppure Ndicka, giudicati inferiori. "Ieri n

on vinci solo perché Mancini ogni tanto va a farfalle, Balerdi lo vedo di molto superiore", "

Per me Balerdi è più forte di due elementi su tre della difesa, entra e l’attacco avversario è nullo", "

Attualmente non è pensabile che Balerdi sia la riserva di Mancini". I commenti che vanno in questa direzione non sono pochi: "

Non lo conoscevo ma Balerdi sembra un fenomeno. In un mondo normale ruba il posto a uno tra Ndicka e Mancini in due settimane", "

Un’altra partita cosi e Mancini non vede piu il campo e finalmente gioca Balerdi", "

È l’anno buono, lo chiuderemo con Balerdi + Ghilardi e finalmente fuori Mancini e Ndicka. Non voglio sentire ah sei antiromanista, ci tiene ecc. se si alza il livello non sono adatti, stop".

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Balerdi titolare! — Sveva 🟡🔴 🇵🇸 (@CenciottiS87739) September 10, 2026

Non lo conoscevo ma Balerdi sembra un fenomeno, pagato meno di quanto abbiamo fatto noi per Badiledisciorda



In un mondo normale ruba il posto a uno tra Ndicka e Mancini in 2 settimane — Cinismo e Napoletanità. (@LaMalafede__) September 10, 2026

Attualmente non è pensabile che Balerdi sia la riserva di Mancini — Cristiano Longhi (@aanthl) September 10, 2026

Comunque amici dell' @OfficialASRoma credo che #Balerdi sia d'acciaio rinforzato al titanio,quanto è forte...Lukaku gli è rimbalzato sulle gambe 2 MT x 100 kg — sempreforzaToro (@giabro1960) September 10, 2026

Gasperini ha messo giustamente il gruppo davanti a tutto e ci sono delle gerarchie che vanno rispettate per tempistiche. Nulla vieta però di esprimere un’ opinione personale e per me Balerdi è più forte di due elementi su tre della difesa, entra e l’ attacco avversario è nullo. pic.twitter.com/60VyfaChIW — Don Friedkin (@DonFriedk_IN) September 10, 2026

Grandissima partita della Roma, non tanto per la qualità espressa ma per il carattere mostrato da tutti gli 11. Non vinci solo perché Mancini ogni tanto va a farfalle, Balerdi lo vedo di molto superiore.



1 punto guadagnato, l'importante è fare punti. pic.twitter.com/anOTZlZ4xc — Lorenzo non Pellegrini (@Claudel_it) September 10, 2026