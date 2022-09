Roma, smarrito il cane di casa Karsdorp: “Stiamo cercando Teddy. Contattateci subito”

Disavventura per Rick Karsdorp. La moglie Astrid del terzino giallorosso, non partito alla volta della Bulgaria come il resto della squadra, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha chiesto aiuto per la ricerca del cane "Teddy", smarrito nelle ultime ore nei pressi della loro abitazione di Casal Palocco: "Stiamo cercando il nostro cane Teddy. Un Chow-Chow. Ha una medaglietta al collo con il numero di telefono. Zona: Casal Palocco. Vi preghiamo di contattarci subito. Grazie". Questo il messaggio social della moglie del terzino giallorosso, preoccupata per l'accaduto.