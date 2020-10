Roma, Smalling ritrova Fonseca a Trigoria e si allena in gruppo per la prima volta – FOTO

Chris Smalling è tornato nel centro sportivo della Roma questa mattina e ha svolto il primo allenamento con i nuovi (vecchi) compagni. Il difensore è sbarcato ieri pomeriggio a Ciampino ed è andato subito a Trigoria per fare il tampone che gli desse il via libera ad allenarsi già da oggi. Il test ha dato esito negativo, dunque l’inglese, accompagnato dagli agenti, è tornato nello spogliatoio che aveva lasciato con amarezza lo scorso agosto e ha ritrovato Paulo Fonseca. Con il tecnico, che ha spinto fortemente per riaverlo, è sempre rimasto in contatto con la speranza di potersi ritrovare. Dopo un breve colloquio nell’ufficio dell’allenatore, i due si sono rivisti in campo per la prima seduta della nuova stagione.