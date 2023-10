Roma-Slavia Praga, Spalletti presente allo stadio Olimpico

La Roma scende in campo per la terza giornata di Europa League e affronta lo Slavia Praga. Sulle tribune dell'Olimpico oltre a Mourinho squalificato c'è anche il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. L'ex Napoli oggi era presente a Frosinone e ne ha approfittato per tornare in quello che è stato il suo stadio per diverse stagioni. La sua prima esperienza viene ricordata con affetto da tutti, mentre lo Spalletti bis terminò con il turbolento addio al calcio di Francesco Totti e il suo rapporto con la tifoseria giallorossa si è inclinato. Il mister oggi guarderà da vicino Cristante, Mancini, Bove e El Shaarawy. Spinazzola e Pellegrini invece sono out per infortunio.