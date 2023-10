Roma-Slavia Praga, scontri tra cechi e Polizia: 3 agenti feriti, 4 ultras arrestati

Scontri nel pre partita di Roma-Slavia Praga tra tifosi cechi e la Polizia, scrive il Messaggero. Su via Cavour, all'altezza del commissariato, sono andati in scena alcuni incidenti con un gruppo di agenti che è stato aggredito dagli ultrà, e tre di loro sono rimasti feriti. Tutto è cominciato con il lancio di bottiglie e "bomboni" da parte dei cechi, a cui è seguito l'intervento delle forze dell'ordine. Sono quattro i sostenitori dello Slavia arrestati. Attimi di tensione anche all'interno dello stadio Olimpico. Una parte degli ultras cechi (sono attesi circa 4000 tifosi) ha superato il cordone di sicurezza nel settore ospiti e sono andati verso la Curva Nord occupata dai romanisti. Sono intervenuti gli steward e ci sono stati degli scontri tra essi e i sostenitori dei biancorossi. Poi lancio di oggetti da una parte all'altra e dopo qualche minuto la situazione è tornata tranquilla. Disordini che sono continuati anche durante il match e dopo il triplice fischio dell'arbitro la celere è entrata nel settore ospiti portando via 10 ultras dello Slavia Praga.