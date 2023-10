Roma-Slavia, esordio per Cherubini: ecco chi è il “figlio di San Basilio” di Mourinho

L esterno classe 2004 è un altro dei giovani talenti lanciati dallo Special One tra i grandi. Per lui quella di stasera è una notte da sogno. Dal tifo in Curva Sud a difendere i colori per la propria squadra del cuore

Altro match di Europa League e altro esordio per un giovane giocatore della Roma. Così come successo con D'Alessio con il Servette, questa notte sarà speciale anche per Luigi Cherubini. L'esterno offensivo giallorosso è il capitano della Primavera di mister Guidi e per lui, la sfida allo Slavia Praga difficilmente potrà essere dimenticata. Il classe 2004, già lo scorso anno, in occasione del match all'Helsinki, aveva raggiunto la sua prima convocazione in Europa League, ma ora il sogno dell'esordio è finalmente diventato realtà. Un debutto dal sapore ancora più speciale se si considera che Cherubini ha la passione giallorossa sin da bambino (nonostante una breve parentesi nelle giovanili della Lazio). Dagli anni passati in Curva Sud da semplice tifoso, a indossare la fascia al braccio per la formazione Primavera con la quale ha già conquistato due scudetti. Il grande passo è stato fatto, la Roma dei grandi non è più un obiettivo lontano. Un altro baby talento lanciato da Mourinho vuole prendersi il suo spazio in giallorosso. Proprio lo Special One, al termine del match, ha sottolineato le emozioni del ragazzo al triplice fischio: "A fine partita ho visto uno che correva verso di me e che mi ha abbracciato: era Cherubini. Oggi San Basilio è in festa perché un figlio di San Basilio ha debuttato con la Roma”.