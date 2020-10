Roma, situazione ds: Boldt ed Emenalo fuori dai giochi

Ultime novità sul futuro direttore sportivo della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, diversi profili accostati nelle ultime settimane dal club giallorosso non sarebbero ormai più opzioni valide per ricoprire il ruolo attualmente vacante. Nonostante i colloqui confermati con Jonas Boldt, l’attuale ds dell’Amburgo dovrebbe restare nella sua attuale società. Fuori dai giochi anche la candidatura dell’ex direttore tecnico di Chelsea e Monaco Micheal Emenalo, così come quella di Ralf Rangnick che si era da tempo chiamato fuori, specificando la volontà di sposare un progetto vincente sin da subito.

Previsti per i prossimi giorni altri sondaggi e contatti con nomi diversi: l’obiettivo dichiarato è inserire il nuovo profilo nella dirigenza in tempo per la gestione della finestra di mercato invernale. Sono giorni di riflessione per i Friedkin: per il nuovo direttore sportivo bisognerà ancora aspettare.