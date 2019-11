Roma, Simplicio: “Fuzato un buon portiere. Ai giallorossi consiglio Bruno Henrique”

Fabio Simplicio, ex centrocampista della Roma dal 2010 al 2012, è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo rispondendo ad alcune domande. Queste le parole del brasiliano:

Prima convocazione in nazionale maggiore per Fuzato.

“Fuzato è un ragazzo che ha giocato in Brasile ed era già nel giro della nazionale giovanile, è arrivato in Italia con qualche difficoltà ma alla fine si è riuscito a fare un grande colpo con la Roma e alla fine di portarlo nella nazionale maggiore. è un bravo portiere e quando lo vedrete in campo capirete che non sto dicendo bugie. Si può meritare anche il primo posto in campo”.

La Roma è sempre stata piena di brasiliani, ora c’è solo Juan Jesus…

“Di talenti ce ne sono parecchi e lo vediamo anche con Rodrigo in Spagna o Vinicius Jr. Il problema è che costano tanto e per valori non sono giusti per la Roma. C’è stato Gerson ma non è andato tanto bene, ora in Brasile si parla per lui di nuovo della nazionale. È cambiato tantissimo, come Gabigol che ora è capocannoniere. Qui in Brasile è diverso, giocare in Italia non è facile. I ragazzi devono imparare a giocare in Serie A e hanno bisogno di tempo, potrebbero essere importanti ma non sono riusciti a dimostrarlo”.

Ci sono altri giocatori brasiliani che potrebbero fare al caso della Roma?

“Stiamo lavorando, c’è Bruno Henrique che non è giovanissimo che fa coppia con Gabigol che è davvero molto molto forte. Ha saltato la nazionale perché sono stati chiamati solo i giocatori che giocano in Europa ma la prossima convocazione sicuramente ci sarà. Fa la seconda punta e ha una velocità incredibile”.

Che ne pensi di Pepè?

“Bravo bravo, non è titolare assoluto ma è fortissimo. Un altro giocatore che arriverà in Nazionale, come anche Everton, Antony del San Paolo, Lincoln del Flamengo. Ci sono tanti giocatori che la Roma potrebbe cercare”.