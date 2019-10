Roma, si lavora al riscatto di Smalling: lo United chiede 20 milioni, filtra ottimismo

Smalling ha già convinto la Roma. Il centrale inglese, autore del suo primo gol in maglia giallorossa contro l’Udinese, ha soddisfatto a pieno le aspettative di allenatore e dirigenza. Come appreso dalla nostra redazione, Petrachi si è incontrato ieri con la dirigenza del Manchester United, che chiedebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il suo cartellino. I red devils non sarebbero intenzionati a contare nuovamente su di lui, complice il buon rendimento di Meguire, strappato in estate al Leicester per 87 milioni. Il giocatore da parte sua, sarebbe ben lieto di restare nella capitale, come si può intuire dalle parole spese nella mix zone della Dacia Arena: ” Il tuo futuro può essere qui a Roma? Tutto può succedere. Ho avuto l’opportunità di venire qui e di giocare con regolarità. Sono contento del mio approccio, ma non abbiamo vinto ancora niente”. C’è ottimismo in casa giallorossa per la buona riuscita dell’affare. Lavori in corso.